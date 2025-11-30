Luján y Zapla en un cruce de adrenalina y emoción

La competencia va tomando color y los partidos decisivos comienzan a jugarse desde hoy a las 17 cuando en el estadio "La Tablada" en la ida de los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur se enfrenten Deportivo Luján y Altos Hornos Zapla. Ambos clubes clasificados pertenecen a la Región Norte donde incluye a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. En el caso accedieron a esta Segunda Ronda y en esta ocasión estará arbitrado por Sergio López acompañado por los asistentes Rodrigo Rivero y Luis López, más el aporte Martín Pereyra como 4to árbitro.

Mucha adrenalina y emoción se espera para esta tarde porque el "granate" llega encendido luego del último batacazo frente a Talleres en Perico, pero también analizando algunas cuestiones que le sucedieron en la igualdad 2 a 2 de local ante Unión Maimará con el que cerró la fase de grupos clasificando detrás del "expreso". Y por ellos hoy no será una noche más, sino una especial porque al haber vencido a uno de los candidatos al ascenso como Talleres, lo motivan a buscar eliminar al "merengue" que viene con muchos altibajos.

Mientras que Zapla de un andar irregular de la mano de Facundo Zamarían, en su última presentación terminó con una sonrisa frente a sus hinchas, ya que se destaparon los ingresados Hernán Vargas en el ataque, pero también Martín Marcial, Nahuel Carral y "Chino" Lobo que fue quién le dio el triunfo agónico ante Pampa Blanca que se quedó con las manos vacías. "Demonio" Vargas hoy podría ser de la partida en el "merengue".

En Monterrico y en Salta

MONTERRICO SUR | CON SU DIRIGENTE YAMIL IBARRA PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN POR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE ATRAVIESA LA AFA.

Un partidazo se prevé hoy a las 17 en el estadio “Antonio Berruezo” donde Monterrico Sur de Sebastián Galván se medirá ante Talleres de Perico de Nazareno Godoy en el partido de la Segunda Ronda de los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El encuentro en tierras “tabacaleras” estará dirigido por Jesús Lambertín, acompañado por Víctor Cardozo, Fernando Rearte y Cristian Torres.

Gran expectativa se generaron en los días previos a este duelo que tiene muchos jugadores de experiencia y que también se enfrentaron en varias ocasiones, pero los primeros 90 minutos serán una desafío en un campo de juego de dimensiones cortas y dependiendo del clima también puede tomar protagonismo.

Por otra parte, en Salta, más precisamente en el estadio “Fray Honorato Pistoia”, Deportivo Castañares de Salta recibirá a Atlético San Pedro desde las 17. El compromiso estará controlado por el árbitro Enzo Rivas, acompañado por José Enrique, Elvio Sánchez y Eduardo Iramain. Un novato club salteño y que viene en alza en los últimos años, será el rival del “millonario” de Carlos Morales Santos que tendrá que ser inteligente para no regresar con la manos vacías y definir la serie la próxima semana en el estadio “Visera de Cemento”.

Mitre hoy tendrá una dura parada frente a Pocito

CON LA ILUSIÓN INTACTA | EL “CICLÓN” DE CALILEGUA HOY AFRONTARÁ UN PARTIDO HISTÓRICO ANTE SPORTIVO POCITOS.

Lindas sensaciones vivirán hoy a las 17 los calileguenses, porque en la cancha de Unión, Mitre se enfrentará a Sportivo Pocitos en lo que será un partidos histórico para el “ciclón” ya que por primera vez disputará una instancia definitoria en los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

El duelo en la ciudad ramaleña estará dirigido por Alexis Balderrama, acompañado por José Sotara, Fabio Ayuza y Ángel Ajalla. Mitre de Calilegua entró por la ventana a esta instancia dejando en el camino a Defensores de Yuto y Parapetí que fue último rival. Justamente eso lo motiva aún más de poder dejar hoy y dejar una huella en esta serie de 180 minutos que espera tener emociones y más todavía sabiendo que viene de golear 4 a 0. Sin embargo, es consciente de que Pocitos es un rival que luchará y que posee jugadores de jerarquía. Así también Rio Dorado de Apolinario Saravia ante Los Cachorros a partir de las 17.

Cristian Lambertín acompañado por Fabrizzio Aichino, Braian Salto y Miguel Alejandro Flores. Boroquímica frente a General Güemes de Rosario de la Frontera a las 17. Dirigirá Mauricio Colparis acompañado por Facundo Volo, Andrés Cruz y Santiago Figueroa. Tucumán Central frente a Sportivo Guzmán a las 17.

Dirigirá Sebastián Arpino, acompañado por Pablo Pereyra, Rafael Nieto y Sebastián Romano. Central Norte de Tucumán ante San Pablo a partir a las 17. Controlará las acciones el colegiado Axel Santillán acompañado por Maximiliano Leal, Emanuel Monasterio y Jorge Sosa. De esta manera prosigue el certamen más federal del país, el Torneo Regional Federal Amateur 2025-26 con la octava edición del certamen para los clubes indirectamente afiliados a la AFA. El certamen comenzó en octubre y finalizaría con las finales en febrero de 2026. Otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A 2026. Los demás equipos retornarán a sus ligas de origen.