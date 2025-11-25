22°
25 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

joroba
6 años
Unju
joroba
6 años
Unju

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cronograma

Cronograma de pago de diciembre para la administración pública

El Gobierno provincial difundió el calendario para el cobro de los haberes del mes próximo.

Martes, 25 de noviembre de 2025 19:33

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para todo el sector público. La planificación detalla el orden y las fechas en las que los distintos organismos y dependencias estatales percibirán sus salarios.

Entre los primeros en cobrar se encontrarán los Veteranos de Guerra de Malvinas, seguidos por los efectivos de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario. El calendario también incluye a los trabajadores de los Organismos Autárquicos, los municipios y la Administración Central.

Los ministerios clave, como Salud y Desarrollo Humano, también tienen su lugar asignado en el cronograma. Asimismo, el personal docente de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior conocerá las fechas precisas para el cobro de sus haberes.

La planificación se extiende a los Organismos Descentralizados y a los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Auditoría General, cerrando con los Funcionarios. Este cronograma busca brindar previsibilidad a los trabajadores estatales sobre la liquidación de sus sueldos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD