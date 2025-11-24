Susques: Motociclista brasileño murió tras derrapar

Un siniestro vial dejó como saldo una víctima fatal en la localidad de Susques, donde un hombre que se transportaba con una caravana de alrededor de diez motociclistas, no logró eludir un montículo de tierra, derrapó y murió.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 14 sobre un tramo de la ruta nacional N°52, a la altura del paraje Cerro Overo de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un grupo de aproximadamente diez motociclistas se desplazaba por el sector, cuando el conductor de una Zuzuki VStron de 1050 cc de cilindradas perdió el control del rodado y derrapó.

Producto del incidente y aunque la víctima llevaba puesto el correspondiente casco de seguridad, golpeó con fuerza su cabeza y quedó tendida en el carril con sentido oeste - este. Mientras que sus amigos alertaron de manera inmediata a las autoridades.

Personal del Same se constituyó rápidamente y realizó las maniobras de reanimación a la víctima pero, pese al esfuerzo de los paramédicos, falleció.

Los motociclistas que circulaban con la víctima indicaron a los efectivos que se trasladaban desde San Pedro de Atacama, ubicado en el vecino país de Chile, hasta la capital jujeña. Sin embargo, en un momento determinado la víctima no pudo eludir un montículo de tierra y derrapó.