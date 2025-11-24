Llega el 2° Festival Artístico en Respuesta al VIH/SIDA

En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar del II Festival Artístico “Juntos en Prevención”, una propuesta cultural y educativa que busca promover la salud integral y reforzar la importancia de la prevención.

La cita será el sábado 29 de noviembre, de 18 a 22 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno (Perú 1154), donde se desplegará una jornada pensada para informar, sensibilizar y disfrutar en familia.

El evento es organizado por el Programa Municipal de Prevención de VIH/SIDA, Hepatitis Virales e ITS, que trabaja activamente en la promoción de hábitos saludables, la construcción de vínculos responsables y el acceso a información veraz sobre prevención y cuidado.

A lo largo de la tarde, instituciones y organizaciones locales acompañarán con stands informativos y lúdicos, brindando materiales, orientación y actividades de sensibilización. Además, habrá un espacio para emprendedores locales, quienes compartirán sus productos y propuestas con el público.

El festival contará con música en vivo, canto, grupos de danza y diversas intervenciones artísticas, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el arte, la comunidad y la salud pública.

La participación es libre y gratuita, y se invita a quienes asistan a vestir una prenda roja, símbolo internacional de la lucha y el acompañamiento a las personas que viven con VIH.