El Gobierno seguirá promoviendo herramientas para la inclusión deportiva

"Desde el lanzamiento de esta liga inclusiva, encabezada por el gobernador, Carlos Sadir y el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez Garcia, trazamos un objetivo claro en la contención, propiciando la cultura deportiva inclusiva hacia todos los municipios, buscando generar y promover oportunidades para todas las personas”, expresó Luis Calvetti, secretario de deportes de la Provincia.

De esta manera, resaltó el funcionario, que fueron muchas las acciones desarrolladas durante este año, tendientes a concretar los objetivos trazados y que contaron con una muy buena recepción y participación de la sociedad jujeña, entre ellas el Fútbol, hockey, bochas, newcom con los adultos mayores, fueron las disciplinas que los atletas jujeños, pudieron disfrutar a lo largo de la temporada de distintas localidades.

"Con un balance muy positivo, seguiremos apostando al trabajo provincial, recorriendo cada municipio con esta liga, promoviendo asistencia a centros educativos terapéuticos, fundaciones, entre otras instituciones”, indicó Calvetti

Finalmente, el funcionario invitó a profesores y referentes del área técnica, de educación física, kinesiología y del área de la salud a sumarse al Congreso Nacional que se desarrollará el día 27 y 28 del presente mes en nuestra provincia. Los interesados pueden contactarse y recabar mas información en Secretaria de Deportes”.