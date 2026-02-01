Federico Stieglitz debutó ganando

Los jujeños redondearon un tremendo fin de semana en el inicio de la temporada 2026 del Turismo Pista. Federico Stieglitz ganó en Clase 3 y Matías Clapier fue segundo en la Clase 2 en el autódromo "Roberto Mouras" de la ciudad de La Plata.

Desde el inicio los dos tuvieron buenas sensaciones, cada uno en sus respectivas categorías y con sus equipos. Por eso no sorprendió el podio que lograron independientemente de cómo se fueron dando.

Sucede que Stieglitz y el Renault Clio del Tigre Racing heredaron el triunfo por el recargo que recibió Felipe Martini. Por lo tanto Franco De Benedictis y Jonathan Baldinelli completaron el podio.

"Muy contento, cerramos con la victoria terminamos segundo en pista pero por el recargo nos quedamos con la victoria agradecido con el todo el equipo que me dio un gran auto", manifestó desde Buenos Aires Stieglitz a diario El Tribuno de Jujuy.

Fue importante mantener la calma, trabajar la carrera desde el inicio "porque sabíamos que era una final larga, había que estar tranquilos, el calor levantó mucha temperatura, fue desgastando y con el ingreso del último pace caer a tres vueltas dimos el salto", detalló.

Clapier, ya desde el viernes sabía que estaba para dar pelea, porque el Volkswagen Up del Robledo Competición le permitió hacer buenos tiempos y lo ratificó el sábado con la pole.

Ya en la final siempre fue competitivo "hicimos todo bien durante el fin de semana junto al equipo, desde los entrenamientos funcionamos lógicos y trabajamos desde ahí para seguir en esa línea competitiva. Fue una final áspera, donde por momentos logramos capturar el P1 y falto muy poquito para poder ganarla", manifestó al tiempo que agradeció a toda la gente que lo acompaña, familiares y sponsors. (Gonzalo Díaz)