Nacionales

Del cine a La Bombonera: Willem Dafoe, el "Duende Verde" en Spiderman, celebró triunfo de Boca Juniors

El actor de Hollywood sorprendió en la Bombonera al aparecer con la camiseta de Boca durante el duelo ante Newell’s.

Lunes, 02 de febrero de 2026 17:45

El actor estadounidense Willem Dafoe, conocido mundialmente por interpretar al “Duende Verde” en la saga de Spiderman, acaparó miradas este domingo al asistir al partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys en la Bombonera. Su presencia, registrada por las cámaras mientras observaba el encuentro desde uno de los palcos, no tardó en viralizarse en distintas plataformas digitales.

Imágenes y videos difundidos durante la tarde mostraron al reconocido intérprete luciendo la camiseta azul y oro, gesto que llamó la atención de los hinchas xeneizes y provocó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios celebraron la inesperada visita del actor al estadio, destacando la naturalidad con la que se integró al ambiente futbolero.

Dafoe permanece en Argentina desde hace algunos días tras participar en una actividad cultural realizada en el Museo Malba. Allí presentó The Souffleur, obra dirigida por el cineasta argentino Gastón Solnicki, lo que marcó el motivo principal de su presencia en el país.

La visita del actor a la Bombonera agregó un episodio más a su itinerario en Buenos Aires y se convirtió rápidamente en una de las noticias más comentadas de la jornada. Su paso por el coloso de La Boca reforzó el impacto que generan, dentro y fuera de la cancha, las figuras internacionales que se acercan al fútbol argentino.

