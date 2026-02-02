Gran participación en el Torneo Provincial "Newcom"

En un marco destacado de participación, con equipos locales y delegaciones invitadas de distintos puntos de la provincia, el torneo se desarrolló en el Estadio Olímpico Municipal, durante dos jornadas deportivas de competencia. En la ocasión, se realizó un reconocimiento especial a los familiares de Viviana Flores, figura clave en la promoción y desarrollo de esta disciplina en la región. En la categoría +60 femenina, el podio quedó conformado por el equipo Santa Rosa en el primer puesto, San Pedro en el segundo lugar y “Las Águilas” de ciudad capital en la tercera posición.

El newcom se consolida como un espacio de integración comunitaria para adultos mayores, promoviendo el intercambio entre participantes y el fortalecimiento de los vínculos sociales. En este contexto, la motivación principal de los equipos estuvo vinculada al homenaje a la profesora Viviana Flores, quien se desempeñó como entrenadora de varias de las delegaciones presentes. Asimismo, se destacó la participación activa de sus familiares, entre ellos Camila, sobrina de la impulsora de la disciplina en Palpalá. Los participantes expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Palpalá por la convocatoria y el acompañamiento brindado.

Mariano Gutiérrez, agente municipal de la Dirección de Deportes y referente en la organización del torneo, destacó que el evento rinde homenaje al legado de Viviana Flores. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola al desarrollo del deporte local.

El equipo Santa Rosa de ciudad capital recibió el reconocimiento correspondiente por su triunfo, un logro que genera gran alegría en el inicio del año 2026. El profesor Manuel Mamani expresó sus buenos deseos para que la organización continúe en los próximos años y atraiga a un mayor número de equipos, destacando el crecimiento de la disciplina y el nivel parejo demostrado por todas las delegaciones. “El buen nivel de competencia motiva a los participantes a seguir entrenando y disfrutando del juego. Con respecto al homenaje a Viviana, recordamos a una de las grandes que comenzó con el newcom, de mi parte, muy agradecido con ella, ya que ella fue la pionera que me inculcó esta disciplina”, manifestó.

Jacqueline Cisneros, representante de la delegación de San Pedro de Jujuy, indicó que se trató de su primera participación en un torneo en Palpalá y destacó la calidez recibida por parte de la recepción. “Venir a participar de este torneo tiene varios significados, entre ellos rendir un homenaje a la profesora Viviana Flores, quien fuera profesora nuestra. Nosotras participamos en la categoría +60 femeninos y estamos muy contentas por haber obtenido una buena posición”, afirmó, agradeciendo a la Municipalidad de Palpalá por la invitación.

Por su parte, Gisela Tolay, asistente del cuerpo técnico del equipo Las Águilas (siendo Gustavo Escobar el director técnico principal), señaló que también se trató de su primera participación en este certamen, acompañando a las categorías +40 y +50. Consideró el torneo como “muy lindo por la gran convocatoria, la oportunidad de fortalecer amistades y adquirir más conocimiento técnico-táctico sobre el deporte”. Destacó que la unión entre los equipos permitió que el evento se desarrollara con éxito. “Nuestro equipo realiza dos viajes al año; el pasado año fuimos a Puerto Rico y a Santiago del Estero, representando a nuestra provincia. Este torneo brindó un emotivo homenaje a Viviana, una referente del deporte quien me incentivó en el rol de árbitro”, añadió.

Omar Sánchez, integrante del mismo equipo, enfatizó la importancia de la confraternidad y los beneficios para la salud física que brinda el deporte. “Ganar es el objetivo al jugar, pero lo fundamental es confraternizar y estar a la altura, ya que este tipo de torneo incentiva la actividad física y la salud”, manifestó, agradeciendo a todos los equipos y especialmente a los organizadores de la Municipalidad de Palpalá.