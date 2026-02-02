El impecable norte de Jujuy

Jujuy inauguró el año 2026 con un notable éxito turístico, siendo elegida por más de 100 mil visitantes durante el primer mes. La provincia, reconocida por albergar algunos de los paisajes más vastos y coloridos del país, consolida así su atractivo como un espectáculo natural y cultural de renombre mundial.

Según el balance oficial del Ministerio de Cultura y Turismo, en enero arribaron 133.328 turistas. Esta afluencia no solo impacta positivamente en la economía local, sino que también eleva el prestigio de la provincia, proyectándola a nivel nacional e internacional.

Los espectaculares paisajes del norte jujeño son el principal imán. Destinos como las Salinas Grandes, la Serranía del Hornocal, Purmamarca con su Cerro de los Siete Colores, y Tilcara con sus alegres comparsas, ofrecen una experiencia única. Estos lugares invitan a desconectar y sumergirse en la inmensidad de la naturaleza, donde la brisa y la majestuosidad del entorno permiten una reconexión profunda.

Vivir esta experiencia se presenta, sencillamente, como algo inevitable. La admiración por la calidez de Jujuy y la grandiosidad de sus escenarios naturales se renueva en cada visita, confirmando a la provincia como un destino imperdible.