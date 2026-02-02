22°
2 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

zoonosis municipal
PALPALÁ
El tiempo en Jujuy
reforma laboral
Chubut
Chubut
Río Zapla
Agua potable
Carnaval
Siniestro Vial
zoonosis municipal
PALPALÁ
El tiempo en Jujuy
reforma laboral
Chubut
Chubut
Río Zapla
Agua potable
Carnaval
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
INDEC

Renunció Marco Lavagna

El economista dejó su cargo este lunes, pocos días después de la implementación de la nueva metodología del IPC y en un contexto de tensión interna por reclamos salariales. 

Lunes, 02 de febrero de 2026 12:20

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes, generando incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología implementada este mes.

Según se pudo saber, la salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, manteniendo la transparencia recuperada tras los años de intervención durante las gestiones kirchneristas.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando "Seguros y servicios financieros"), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: "Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación". Desde el sindicato exigieron, una vez más, un "Indec independiente del poder político".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD