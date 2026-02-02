Jueves de Compadres en La Barra: una noche ideal para compartir

El espíritu del carnaval comienza a sentirse y este jueves 5 de febrero se vivirá una noche especial en La Barra con la celebración del tradicional Jueves de Compadres, una propuesta que combina música en vivo, encuentros entre amigos y promociones pensadas para disfrutar en grupo.

La velada tendrá como principal atractivo la presentación en vivo del grupo Coroico, que aportará todo el ritmo y la energía necesaria para vivir una noche a puro baile, alegría y carnaval. La propuesta está pensada para el público que busca celebrar esta fecha tan significativa del calendario carnavalero en un ambiente distendido, con buena música y una atención especial.

Desde la organización destacaron que el evento fue diseñado para fomentar el encuentro y la diversión entre amigos, en ese marco se lanzó una promoción especial destinada a quienes concurran en grupo.

Combo Messi

Aquellas personas que asistan en grupos de cinco o más integrantes recibirán de regalo el denominado "Combo Messi", una propuesta que suma atractivo a la noche e incluye un vino de litro, una gaseosa de litro y medio y, a elección, un bidón tipo conservadora o una camiseta de la Selección Argentina, convirtiéndose en un incentivo ideal para vivir la previa del carnaval entre amigos.

Para participar del evento los interesados deberán comunicarse por Whatsapp al 388 5380973, contacto de Guille Páez, responsable de La Barra, donde recibirán toda la información necesaria para asegurar su ingreso.

La Barra se prepara para recibir uno de los jueves más esperados del carnaval, en una noche que promete diversión, celebración y mucho ritmo.