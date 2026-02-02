Denuncian a falsos voluntarios que vendían donaciones para afectados por incendios en Cholila

Un presunto esquema de fraude a la solidaridad fue denunciado en las últimas horas en Cholila, donde varias personas se habrían hecho pasar por voluntarios para vender donaciones destinadas a las familias afectadas por los recientes incendios forestales.

La maniobra fue descubierta y formalmente denunciada por el propio intendente local, Silvio Boudargham, quien presentó la causa en la comisaría de la localidad. Según la denuncia, los implicados, identificados como “M.R.” y “J.C.”, transportaban ayuda desde San Carlos de Bariloche con el supuesto fin de repartirla entre los damnificados, pero en realidad la comercializaban para su propio beneficio.

Tras la intervención policial, se logró interceptar un camión que trasladaba 60 tanques de agua de 1.200 litros cada uno. Durante el procedimiento, el conductor habría admitido que solo entre cinco y seis de esos tanques estaban destinados a donación real. El resto se ofrecía en venta a precios que oscilaban entre $110.000 y $150.000 por unidad, argumentando que “no se había recaudado suficiente dinero” para donarlos todos.

Hasta el momento no se produjeron detenciones, pero el caso ya fue derivado a la Fiscalía de la Comarca Andina para su investigación. El intendente Boudargham expresó su indignación y subrayó que esta acción constituye “una traición a la solidaridad” en medio de una emergencia en la que el agua y otros elementos de primera necesidad son vitales para las familias que perdieron todo a causa del fuego.