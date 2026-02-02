20°
2 de Febrero, Jujuy, Argentina
Informacion General

Corte programado de agua en Palpalá

 La empresa realizará tareas de reparación en un conducto principal de la avenida Congreso.

Lunes, 02 de febrero de 2026 10:06

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó un corte programado del servicio de agua potable para este lunes en la ciudad de Palpalá. La interrupción se debe a tareas de reparación y mantenimiento en un sector del acueducto principal de 250 milímetros.

La obra se llevará a cabo en la intersección de la Avenida Congreso y la calle Río Uruguay. Para garantizar las maniobras necesarias, la empresa desplegará grupos electrógenos y sistemas de bombeo auxiliar en la zona de trabajo.

Los barrios afectados serán Loyola y Loma Golf. El horario estimado para la suspensión del suministro es de 09 a 14.

Frente a esta situación, la empresa recomienda a los vecinos de los sectores mencionados tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con antelación para el consumo esencial durante el período de interrupción. Asimismo, se insta a hacer un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias.

