Motociclista perdió la vida al ser impactada por un colectivo 

Una mujer de 30 años perdió la vida luego de ser impactada por un colectivo en una de las rotondas de la ruta provincial N° 1, a la altura de la localidad de Río Blanco. La fallecida viajaba como acompañante en una moto, mientras que el conductor de la misma resultó herido y fue trasladado al hospital “Pablo Soria” de la capital provincial, fuera de peligro.

Si bien el siniestro vial se conoció en las últimas horas, sucedió el pasado viernes a la tarde cuando alrededor de las 15.05 el personal policial de la Subcomisaría de Río Blanco y del Same se constituyó en la rotonda de la ruta 1 y la calle 17 de Agosto, en el sentido Jujuy-Palpalá.

En el escenario del incidente se encontraban un hombre y una mujer tendidos sobre la cinta asfáltica, a pocos metros de una moto Motomel 150 cc. y un colectivo del servicio interjurisdiccional Palpalá-Jujuy.

Así fue cómo los profesionales de la salud asistieron en el lugar a los motociclistas, siendo la mujer quien se encontraba más comprometida. Por esa razón, ambos fueron trasladados de urgencia al hospital “Pablo Soria”.

Sin embargo, horas más tarde se conoció el deceso de la víctima de 30 años debido a las graves heridas producidas en el siniestro. Por su parte, el conductor del rodado de menor porte se encuentra internado en el nosocomio capitalino, fuera de peligro.

Por otro lado, con respecto al ómnibus que transportaba pasajeros rumbo a la ciudad siderúrgica, ninguno resultó herido luego de ser constatado el estado de salud mediante el trabajo del personal del Same.

También se constituyeron en el escenario del incidente los integrantes de Seguridad Vial, que se encargaron de los controles de alcoholemia a los conductores, resultando negativo ambos. Además, señalizaron el lugar para evitar otro hecho similar mientras Criminalística trabajaba en el peritaje para conocer las causales del siniestro vial que se llevó una vida.