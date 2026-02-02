Rescatan a cinco personas varadas por la crecida del río en las Serranías de Zapla

Una crecida repentina del río en las Serranías de Zapla dejó a cinco personas varadas este fin de semana, lo que motivó un operativo conjunto de rescate. La División de Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia desplegó un dispositivo de asistencia en coordinación con el Centro de Gestión UR-8 y los Bomberos Voluntarios de Palpalá.

Gracias a la intervención articulada, lograron rescatar a todas las personas, quienes no presentaban lesiones y se reportaron en buen estado de salud. Posteriormente, los efectivos colaboraron en el traslado seguro de cinco motocicletas pertenecientes a los rescatados, completando así la operación sin inconvenientes.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se reiteró a la comunidad la importancia de extremar las precauciones ante crecidas de cursos de agua y fenómenos climáticos adversos, especialmente al transitar por zonas serranas o de riesgo.