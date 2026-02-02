Inscriben para el Centro de Formación Profesional

La Municipalidad de Palpalá informa que las inscripciones para el Centro Municipal de Formación Profesional N°1 comenzarán el 9 del corriente mes, con cupos limitados. Para las mismas, los interesados deben dirigirse a la sede de la institución, ubicada en avenida San Martín 440 del barrio Belgrano de la ciudad siderúrgica, de 8 a 12 y de 15 a 19.

Requisitos obligatorios para cursar alguno de los oficios que propone: presentarse de manera personal, con copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada, certificado de estudios primario o secundario autenticado por el Ministerio de Educación. Para personas con discapacidad, CUD y carnet sanitario. Se requiere documentación completa.

La oferta formativa incluye Marroquinería, Panadería, Confeccionista a Medida, Carpintería, Artesanía Regional, Peluquería y Maquillaje, Pastelería y Operador/a en Informática.

Cementerios

Por otra parte, el municipio siderúrgico informó que se encuentran habilitadas las bocas de cobro en las oficinas del Cementerio Virgen de Paypaya del barrio 18 de Noviembre para el pago de Permisos de Uso y Mantenimiento de espacios comunes por el año 2026. Los interesados deben acercarse de lunes a viernes en horario corrido de 7.30 a 18.30; sábados, domingos y feriados de 7.30 a 12, a las oficinas ubicadas en avenida Libertad 1401.

Finalmente, se inscribe para el Taller de Verano de Folclore, una propuesta gratuita para mayores de 16 años. Las clases se dictarán los lunes, miércoles y viernes en el Paseo de los Artesanos, J J Paso esquina Río Chubut.