Hoy, vacunación y registro de mascotas en avenida Santibáñez

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades previsto para la presente semana, que incluye operativos de vacunación, registro de mascotas y la atención del quirófano móvil en diferentes sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable de animales, prevenir enfermedades zoonóticas, en especial la rabia, y garantizar el cuidado integral de las mascotas.

El detalle de las actividades es el siguiente: hoy, de 15 a 18, habrá vacunación y registro en Santibañez 2079 (costado de la vía). Mañana, de 9 a 12, habrá vacunación y registro de mascotas en la intersección de Arismendi y Alberro, barrio Alberdi; el miércoles 4/2, en el horario de 15 a 18, vacunación y registro en calle 519 Nº 1337, sector 192 Viviendas - 30 Hectáreas, de Alto Comedero; el jueves 5/2, atención del quirófano móvil a partir de las 14 en el CPV Combate, manzana AP2, lote 43, barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero, y el viernes 6/2, atención del quirófano móvil para castraciones de caninos y felinos desde las 14, en Horacio Guzmán y 24 de Septiembre, barrio Mariano Moreno.

Desde el área municipal se recordó a los vecinos la importancia de acercarse con sus mascotas para acceder a estos servicios, que contribuyen a la salud pública y al bienestar animal en toda la ciudad.