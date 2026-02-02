En Quebrada y Puna se honra a la Virgen de la Candelaria

DANIEL SALAS

En la Quebrada, Tumbaya, Maimará y Humahuaca; en la Puna, Cochinoca y Cieneguillas; y en los Valles de altura, en Abra Mayo, hoy celebrarán a la Virgen (o Nuestra Señora) de la Candelaria agradeciendo su protección divina.

Pero la feligresía sabe que la festividad que se desarrolla en Humahuaca, es la más popular y convocante, allí la santa es patrona de la Prelatura de Humahuaca, mientras que en los restantes poblados es precisamente su benefactora.

En la Ciudad Histórica hoy a las 4.30 repicarán las campanas anunciando la celebración y en el Complejo juvenil a las 5, 6.30 y 7.30 se oficiarán misas; y a las 9 en la plazoleta Sargento Gómez se desarrollará el acto protocolar.

Finalizado autoridades provinciales y municipales se trasladarán hacia la explanada del monumento a la Independencia donde el obispo Félix Paredes Cruz celebrará la solemne misa. Y en la tarde desde las 15 será la procesión con la sagrada imagen y otras que llegarán para acompañarla en su festividad.

En Tumbaya, a las 9 la comparsa Los alegres de Tumbaya servirán un chocolate; a las 9.30 será el acto protocolar; a las 10 comenzará la solemne misa y alrededor de las 11.30 la procesión por las calles del pueblo.

Para el mediodía se fijó un desfile cívico, militar y gaucho; a la tarde desde las 14 se jugará el Torneo cuadrangular de fútbol y desde las 13 hasta las 22 se desarrollará el Festival de pialada en honor a la patrona.

En Abra Mayo (paraje perteneciente a la jurisdicción municipal de Tilcara) la comunidad se reunirá para venerar a su patrona; y en Cieneguillas a las 10 se oficiará la santa misa, luego la procesión y a las 11 en la plaza San Martín se desarrollará el acto protocolar.

Al mediodía la Codepo ofrecerá una degustación de comidas con carne de cordero y llama; mañana culminará la festividad con una salida al mojón para agradecer a la patrona.

Y en Cochinoca a las 11 se oficiará la misa y desde el mediodía la procesión. A partir de las 15, continuarán las actividades religiosas hasta el atardecer.