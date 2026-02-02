La patronal en Maimará reúne al sur quebradeño

En Maimará la festividad por la patrona Nuestra Señora de la Candelaria es un acontecimiento religioso que congrega a la feligresía del sur de la Quebrada, por la gran devoción que los pobladores tienen ella. A lo largo de la jornada el poblado estará colmado de visitantes de las localidades cercanas que llegarán para agradecerla la protección. A las 6 la comunidad participará en el Rosario de Aurora; las campanas de la iglesia repicarán a las 7 convocando a los pobladores; media hora después se recepcionará a peregrinos y comunidades con un desayuno.

Para las 10 se fijó la celebración de la santa misa presidida por el obispo de la Diócesis de Jujuy, Daniel Fernández; y a las 11 comenzará la procesión por las calles del pueblo acompañando a la imagen bandas de sikuris y autoridades municipales.

En las vísperas los maimareños asistieron a la Serenata a la Virgen de la Candelaria, desarrollada en un marco muy atractivo y agradable, donde la intendente Susana Prieto junto a sus funcionarios acompañó a los vecinos. Alejandro Ocsa, Los hermanitos Quiquiza, Ser del tiempo, Juan de Dios Cabana, Las voces del Totorayoc, El ogrito Federico, Daniel "Fora" Velázquez y La huella folk brindaron sus repertorios honraron a la patrona desde el escenario.