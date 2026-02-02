Avanza en barrio Santa Rita la obra del Multiespacio

El intendente Raúl Jorge destacó el avance de la obra de construcción del sexto multiespacio de la ciudad, ubicado en el barrio Santa Rita, y anunció que durante el segundo semestre del año se iniciarán los trabajos para un séptimo espacio de estas características en Alto Comedero, sobre la avenida Pachamama.

El jefe del Ejecutivo municipal recorrió los trabajos del multiespacio de Santa Rita, donde actualmente se lleva adelante el ensamblaje y montaje de la cubierta, tras la finalización del piso de hormigón. Posteriormente, se dará inicio a las obras complementarias que se integrarán al polideportivo y al paseo público del sector, en las inmediaciones del Centro de Participación Vecinal (CPV) de Malvinas.

En ese marco, Jorge afirmó: "Tenemos un programa que se desarrolla semestralmente y que no se detiene, que es la construcción de multiespacios. Vamos por el sexto, aquí en Santa Rita, con avances más que significativos: ya concluimos el trabajo de hormigón y comenzamos con el techado".

Asimismo, anticipó que el espacio podría incorporarse al servicio de la comunidad en el mes de mayo. "Es un sector al que le debíamos esta obra, muy solicitada por los vecinos de Malvinas y Santa Rita. Todo se va a integrar con el CPV de calle Mejías y va a complementar las tareas que allí se desarrollan, junto a otros polideportivos cercanos", explicó.

En cuanto a los proyectos futuros, el intendente señaló que "ya hay una visión clara de continuar en Alto Comedero" y adelantó que el próximo multiespacio se construirá sobre la avenida Pachamama, recientemente pavimentada en conjunto con el Gobierno de la Provincia. "Es una arteria muy importante que aún necesita equipamiento, y allí se desarrollará el séptimo multiespacio", remarcó.

Por su parte, el director general de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, Marcos Santos, detalló que la obra se encuentra en una etapa muy avanzada: "Estamos en el ensamblaje y armado de toda la cubierta, que fue previamente preparada en un taller, lo que facilita el montaje y nos permite trabajar con plazos más cortos hasta concretar la estructura final", indicó.

El funcionario agregó que el multiespacio número seis contempla la ampliación de un polideportivo ya existente, lo que duplicará las posibilidades de desarrollo de actividades tanto bajo techo como al aire libre. "Esto amplía notablemente la variedad de propuestas que se podrán realizar en el lugar", sostuvo.