Amenazó a su familia con armas de aire comprimido

Un joven fue detenido tras amenazar a su familia con dos armas de aire comprimido y atrincherarse en su domicilio, ante la presencia policial.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 23.30 en un domicilio ubicado en un sector del asentamiento Agua de los Andes, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hecho de violencia intrafamiliar en progreso, por lo que una comisión de efectivos policiales de la Seccional 33° se dirigió de manera inmediata al lugar.

Allí se percataron de la presencia de una mujer de 40 años que solicitaba ayuda. La misma relató a los efectivos que se encontraba en su domicilio junto a su hija, cuando su hijo de 18 años ingresó de manera irascible y en un momento determinado, tras mantener una discusión, extrajo dos armas y las amenazó de muerte.

Los efectivos, con previa autorización de la víctima, ingresaron al inmueble y sobre una mesa encontraron dos armas de aire comprimido.

Mientras que el inculpado, al percatarse de la presencia policial, ingresó de manera presurosa al baño del domicilio y se negó a salir. Luego de trabajos de persuasión de los efectivos, el joven desistió de su actitud y se entregó.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención del protagonista y el secuestro de las armas de aire comprimido.

Finalmente la progenitora del inculpado radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 33° y los efectivos de dicha dependencia policial, por disposición del representante fiscal, quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.