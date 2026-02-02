Salió el nuevo tráiler de "El diablo viste a la moda 2"

Este domingo 1º de febrero, se lanzó un nuevo adelanto de "El diablo viste a la moda 2", uno de los estrenos más esperados de 2026. Se trata de la secuela de la película de 2006 protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.

"Ellas siempre están a la moda", sintetiza el tráiler del filme que llegará a las salas de cine el 1º de mayo del corriente año.

Esta nueva entrega marcará el regreso de Andy a "Runway", mientras Miranda navega por el peligroso panorama de los nuevos medios de comunicación y la precaria posición de la revista en él.

Por este motivo, volverá a conectar con otra antigua ayudante, Emily, ahora directora de una marca de lujo y poseedora de las llaves del dinero comercial que podría ser la salvación de "Runway".

El filme dirigido nuevamente por David Frankel, contará con integrantes del reparto y el equipo original: Emily Blunt, Tracie Thoms y Stanley Tucci, quien interpreta a Nigel Kipling.