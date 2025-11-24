Detenidos tras intentar asaltar a mano armada a camionero

"Motochorros" interceptaron un camión que transportaba verduras, intentaron asaltarlo a mano armada y fueron detenidos tras una persecución por parte del damnificado y efectivos policiales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 11.45 sobre un tramo de la ruta provincial N°1 de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Fue en esas circunstancias que dos hombres circulaban en un camión que transportaba verduras, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y vociferaban amenazas con un arma para que se detuvieran.

Los inculpados provocaron daños al parabrisas del camión y pese al temerario escenario, el conductor damnificado continuó su marcha, mientras que su acompañante alertó a las autoridades.

CAMIÓN | EL PARABRISAS FUE DAÑADO EN UN LATERAL E INVESTIGAN CON QUÉ.

Una comisión de efectivos policiales de la Seccional 53° de la localidad de Rodeíto y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 se presentó de inmediato en el lugar, donde observó que el conductor del camión tenía reducido a un sujeto.

Luego de asegurarse la aprehensión del inculpado, se estableció que el mismo es de nacionalidad colombiana y tiene 39 años.

Mientras que su cómplice escapó a bordo de la motocicleta y tras una persecución por caminos internos, fue interceptado y reducido. El malviviente tiene 28 años y el rodado que conducía fue secuestrado.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en el camión que registró un daño en su parabrisas para determinar con qué elemento fue provocado.

En tanto, los inculpados fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 y quedaron a disposición de la Justicia.

Por su parte, los damnificados radicaron la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial.