17°
7 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento
trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
REUNIÓN CLAVE

Yala: reunión con emprendedores

Explicaron iniciativas para el desarrollo del sector.

Sabado, 07 de marzo de 2026 00:00
REUNIÓN | FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN JUNTO A EMPRENDEDORES DE YALA.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, encabezados por el ministro Juan Carlos Abud, visitaron la localidad de Yala y mantuvieron un encuentro de trabajo con emprendedores y productores de la zona.

La jornada se desarrolló en el Municipio de Yala y contó con la participación del intendente Santiago Tizón, con quien se abordaron distintas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo productivo local y acercar a los vecinos las herramientas que el ministerio pone a disposición del sector privado y de la economía social.

Abud explicó que durante el encuentro los funcionarios presentaron las principales líneas de trabajo vigentes destinadas a acompañar el crecimiento de los emprendimientos y mejorar la competitividad de los productores locales. "En ese marco, se brindó información sobre programas de capacitación y asistencia técnica, orientados a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendedores", señaló.

Asimismo, indicó que también se expusieron las líneas de financiamiento disponibles, destinadas a impulsar inversiones productivas y facilitar el acceso a recursos que permitan ampliar o consolidar proyectos en marcha. Además, se brindó asesoramiento sobre el rol de Defensa del Consumidor, detallando las normativas vigentes y los mecanismos disponibles para garantizar prácticas comerciales transparentes y justas. Agregó que otro de los temas abordados fue la conformación de cooperativas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD