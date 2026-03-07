Yala: reunión con emprendedores

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, encabezados por el ministro Juan Carlos Abud, visitaron la localidad de Yala y mantuvieron un encuentro de trabajo con emprendedores y productores de la zona.

La jornada se desarrolló en el Municipio de Yala y contó con la participación del intendente Santiago Tizón, con quien se abordaron distintas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo productivo local y acercar a los vecinos las herramientas que el ministerio pone a disposición del sector privado y de la economía social.

Abud explicó que durante el encuentro los funcionarios presentaron las principales líneas de trabajo vigentes destinadas a acompañar el crecimiento de los emprendimientos y mejorar la competitividad de los productores locales. "En ese marco, se brindó información sobre programas de capacitación y asistencia técnica, orientados a fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los emprendedores", señaló.

Asimismo, indicó que también se expusieron las líneas de financiamiento disponibles, destinadas a impulsar inversiones productivas y facilitar el acceso a recursos que permitan ampliar o consolidar proyectos en marcha. Además, se brindó asesoramiento sobre el rol de Defensa del Consumidor, detallando las normativas vigentes y los mecanismos disponibles para garantizar prácticas comerciales transparentes y justas. Agregó que otro de los temas abordados fue la conformación de cooperativas.