Reconocimiento a las mujeres ayer en Palpalá

Por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Palpalá brindó ayer un reconocimiento a las mujeres palpaleñas que cumplen un rol activo en la sociedad con compromiso, esfuerzo y valioso aporte. El acto tuvo lugar en el Centro Cívico y durante el encuentro las participantes también compartieron un brindis, generando un espacio de diálogo, reconocimiento y celebración de su labor y trayectoria.

En la ocasión, desde el municipio siderúrgico se destacó que bajo la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se continúa promoviendo políticas equitativas que acompañan el crecimiento de Palpalá y fomentan más oportunidades para todas.

El acto contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales, y agentes comunales, quienes aprovecharon el espacio para reivindicar derechos, reconocer las luchas pasadas y presentar los lineamientos de trabajo articulado entre las instituciones para avanzar en la igualdad de género.

Lourdes Navarro, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, destacó que la convocatoria es un reflejo de la importancia de la fecha: "Ninguna de estas mujeres estaría acá si no fuera por las luchas de las que nos precedieron, por lo tanto, debemos seguir trabajando por la igualdad". En la misma línea, la funcionaria anunció que en los próximos días se firmarán convenios interinstitucionales para fortalecer el trabajo en red, enfocado en la restitución de derechos. Asimismo, reivindicó el accionar del municipio de Palpalá en la materia.

Por su parte, Noelia Lafaría, agente municipal, enfatizó la importancia de seguir ampliando la participación de las mujeres en distintos ámbitos: "Buscamos que más mujeres estén incluidas en lo laboral, social y que puedan ocupar cargos jerárquicos". Agregó que desde el ejecutivo se promueven capacitaciones para mejorar el desempeño de las trabajadoras.

En Capital. La comuna capitalina realizará el lunes el "8M Warmi Day - Kermés por el Día de la Mujer Trabajadora", una jornada abierta a todas las mujeres que combinará espacios de encuentro, cultura, salud y recreación. Será de 8.30 a 12.30, en la Delegación Municipal de Reyes.