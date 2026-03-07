Sábado inestable: prevén chaparrones y tormentas fuertes con alerta amarilla en la región

El pronóstico para este sábado anuncia condiciones meteorológicas variables en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada marcada por la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Durante la mañana se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitación que oscila entre 40% y 70%, una temperatura cercana a los 18°C y vientos leves del sector sudoeste entre 0 y 2 km/h.

Por la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse con tormentas fuertes, manteniéndose la probabilidad de lluvia entre 40% y 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 23°C, con vientos del norte entre 7 y 12 km/h.

En tanto, hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre 10% y 40% y una temperatura cercana a los 19°C, nuevamente con vientos leves del sudoeste.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

De acuerdo al informe meteorológico, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento superiores a los 60 km/h y abundante precipitación en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque de manera puntual estos registros podrían ser superados.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.