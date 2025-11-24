Apedreó a un motociclista

Un hombre derribó de un piedrazo y una patada a un motociclista y su hermana lo atacó cuando estaba reducido. La víctima sufrió heridas en la cabeza y logró escapar.

Una mujer se sumó a la agresión cuando la víctima se encontraba reducida. El motociclista sufrió heridas en su cabeza.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 22 en la intersección de la ruta nacional N°34 y la avenida República de Líbano de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un hombre arrojó una piedra en la cabeza de un motociclista de 37 años que circulaba por el sector y luego le propinó una patada que terminó por provocar que cayera del rodado.

Una vez en el suelo, una mujer se sumó a la agresión y atacó en la cabeza a la víctima.

En un momento determinado la víctima pudo reincorporarse y escapó a bordo del rodado. Posteriormente se dirigió a la Seccional 39°, donde alertó a los efectivos policiales y pudo aportar la identidad de los inculpados con quienes, según la misma fuente, tendría un problema de vieja data.

Además, el denunciante sufrió heridas en la cabeza debido a las agresiones y tuvo que ser asistido por personal médico.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.