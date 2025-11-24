Un joven fue apuñalado y detuvieron a tres personas

Tres hombres fueron detenidos acusados de ser los protagonistas de un violento ataque, donde una persona resultó apuñalada y se encuentra internado en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

El hecho se registró el sábado pasado en horas de la mañana, en un sector barrial conocido como Bajo Moralito, de la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando los protagonistas iniciaron una acalorada discusión.

La Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos actuó rápidamente y ordenó la detención de tres hombres, mayores de edad, que se encuentran involucrados en el hecho.

Por otra parte se supo que entre el martes o miércoles se realizará la audiencia imputativa. En esta instancia procesal, los detenidos designarán abogado defensor, ejercerán su derecho a prestar declaración, tomarán conocimiento formal de la causa de imputación y se dictará la prisión preventiva.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el violento episodio se registró poco después de las 8 del sábado, en un sector de la vía pública del citado sector vecinal, donde un grupo de personas estaba reunido.

En ese interín se produjo una fuerte discusión que rápidamente escaló a una violenta agresión, cuando uno de los sujetos atacó a otro con un arma blanca, provocándole una herida en el tórax.

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital "Guillermo Páterson", donde se le diagnosticó una herida punzocortante en el lado izquierdo del tórax, peligrosamente cerca del corazón. Dada la gravedad de la lesión, fue derivado de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial, donde fue intervenido.

La Fiscalía interviniente, a cargo del agente fiscal Matías Mora, dispuso de inmediato las pericias de rigor y el secuestro de todo elemento útil para la causa. Además, solicitó al magistrado de turno la orden de detención para los tres involucrados, la cual fue concretada.