Golpeó a su madre y la amenazó con un machete

Un joven fue detenido luego de protagonizar un hecho de violencia intrafamiliar en un sector capitalino, donde atacó con golpes de puño a su progenitora, la amenazó con un machete e intentó fugarse al percatarse que alertaban a la Policía.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 16.30 en un domicilio, ubicado en el sector B5 del distrito Alto Comedero.

Fue en esas circunstancias que una mujer de 50 años solicitó a su hijo, de 24, que se retire de su habitación para poder descansar.

Sin embargo, el joven se negó y vociferó una serie de improperios y amenazas contra su progenitora.

En un momento determinado, la mujer le dio a la espalda al inculpado y éste la atacó con golpes de puño.

Lejos de concluir con el violento episodio, el protagonista se apoderó de un machete y la amenazó, haciendo ademanes de atacarla con el arma blanca.

En el domicilio también se encontraba la hermana del agresor y al percatarse de lo que sucedía, alertó de inmediato al sistema de emergencias 911.

Efectivos policiales de la Seccional 56° se constituyeron rápidamente en el lugar, donde se entrevistaron con la víctima, quien relató el episodio y agregó que su hijo se fugó al percatarse que alertaban a la Policía.

Sin embargo, luego de un breve recorrido por el sector barrial, el sujeto fue localizado, detenido y trasladado a la sede policial.

La víctima, en tanto, radicó la correspondiente denuncia y agregó que teme por su vida, por lo que solicitó una medida de exclusión de hogar para el inculpado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención del irascible protagonista y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 56°.