Secuestran motocicletas y detienen a cuatro personas

Un recorrido preventivo en un barrio capitalino terminó con la detención de cuatro personas, que tenían armas blancas, y el secuestro de dos motocicletas, que no pudieron acreditar la pertenencia.

Según fuentes consultadas por este matutino, los episodios tuvieron lugar la madrugada del pasado martes en inmediaciones de las avenidas Almirante Brown y Libertador del barrio San Pedrito.

Fue en esas circunstancias que efectivos interceptaron a dos hombres, de 27 y 42 años, que circulaban en una motocicleta Honda CB de 190 cc de cilindradas.

Al realizar una requisa a los protagonistas, descubrieron que uno poseía un arma blanca entre sus prendas. Además, no pudieron acreditar la propiedad del rodado y se tornaron agresivos contra el personal policial.

Por tal motivo, la motocicleta y el arma blanca fueron secuestradas y los inculpados detenidos.

Paralelamente, otra comisión de efectivos interceptó a dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta Motomel S3 que tenía el tambor de arranque violentado y que carecía de documentación.

Al requisar a los inculpados, el personal policial les incautó una pinta y una "yuga" que ocultaban entre sus prendas.

Los cuatro protagonistas fueron trasladados a la Seccional 6°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.