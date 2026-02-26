22°
Libertador

Intentó fugarse con un machete y fue apresado

Corrió al percatarse de la presencia policial, pero fue reducido.

Jueves, 26 de febrero de 2026 00:20
Traslado | del inculpado a la Seccional 39°.

Un joven que tenía un machete intentó escapar al percatarse de una comisión policial y fue detenido.

El hecho se registró días atrás alrededor de las 20 sobre un tramo de la avenida Palo Blanco, en el barrio Ricardo Balbín de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, cuatro sujetos que se encontraban sentados en la defensa del río, se percataron de la presencia de una comisión policial y emprendieron la fuga.

Tras una persecución, un joven de 28 años fue alcanzado por los efectivos y al realizaron una requisa le secuestraron un machete y elementos para el consumo de estupefacientes. Los demás protagonistas, en tanto, lograron escapar.

El inculpado quedó alojado en la Seccional 39°.

 

PUBLICIDAD

