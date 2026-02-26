22°
El Carmen

ETJ260226-015N02-Cayó de una motocicleta y el conductor la abandonó

La víctima estaba alcoholizada y testigos alertaron del hecho.

Jueves, 26 de febrero de 2026 00:23
Seccional 8° | efectivos participaron en el operativo.

Una joven en estado de ebriedad cayó de una motocicleta en movimiento y el conductor la abandonó. La víctima fue hospitalizada.

El hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 22.20 en el acceso a la localidad de San Antonio.

En esas circunstancias, una pareja circulaba a bordo de una motocicleta, cuando la joven que iba como acompañante perdió el equilibrio y cayó del rodado. Lejos de asistirla, el conductor la abandonó en el lugar y emprendió la fuga.

Transeúntes que presenciaron el episodio alertaron a las autoridades y personal del Same se constituyó en el lugar.

Allí, asistieron a la víctima de 28 años, que se encontraba en estado de ebriedad, y la trasladaron a la guardia del hospital de El Carmen.

Los testigos relataron el episodio a los efectivos, quienes recorrieron el sector para localizar al motociclista protagonista, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 8°.

 

