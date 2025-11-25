Abren la inscripción para vender en la Cena Blanca

Desde la Municipalidad se informó la apertura de inscripciones y del reempadronamiento para los comerciantes de la economía popular que deseen participar en la comercialización de productos durante la tradicional Cena Blanca, que se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad Cultural.

Rubén Tabarcachi, director de Espacios Públicos, explicó que las inscripciones y el otorgamiento de permisos se llevará a cabo desde el jueves 27 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, en el horario de 8 a 12.30, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Mercado Almirante Brown. Señaló que los interesados deberán presentar la documentación requerida para este tipo de eventos, como el libre de infracción y el carnet de manipulación de alimentos en el caso de los comerciantes gastronómicos. Asimismo, indicó que aquellos emprendedores que aún no cuenten con expediente o empadronamiento deberán iniciarlo con anticipación para poder adjuntar toda la documentación correspondiente.

El funcionario detalló que se dispondrá de cupos específicos para cada rubro. En el caso de los gastronómicos, habrá 40 permisos ubicados en la tradicional Avenida de las Carrozas. También se habilitarán 15 espacios destinados a stands fotográficos, definidos previamente junto al Ente. Además, se otorgarán permisos para comerciantes ambulantes, especialmente aquellos dedicados a la venta de flores y productos artesanales.

Finalmente, Tabarcachi recordó que solo podrán permanecer en el sector de comercialización quienes cuenten con la documentación y los permisos correspondientes, remarcando que el objetivo es garantizar prioridad y orden para los comerciantes responsables que cumplen con su trámite administrativo. Además, destacó que este control es fundamental para asegurar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes, permitiendo desarrollar la comercialización de manera organizada y adecuada durante el evento.