Cronograma de pago de diciembre para la administración pública

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para todo el sector público. La planificación detalla el orden y las fechas en las que los distintos organismos y dependencias estatales percibirán sus salarios.

Entre los primeros en cobrar el 1 de diciembre se encontrarán los Veteranos de Guerra de Malvinas, seguidos por los efectivos de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario. El calendario también incluye a los trabajadores de los Organismos Autárquicos, los municipios y la Administración Central, para el 2 de diciembre.

Los ministerios clave, como Salud y Desarrollo Humano, también tienen su lugar asignado en el cronograma. Asimismo, el 3 de diciembre el personal docente de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior conocerá las fechas precisas para el cobro de sus haberes.

La planificación se extiende a los Organismos Descentralizados y a los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Auditoría General, cerrando con los Funcionarios el 4 de diciembre.