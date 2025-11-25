Luciano Moreira destacó que la reunión en el Congreso de la Nación fue “positiva”

El Intendente de la ciudad de Monterrico, Luciano Moreira, destacó que la reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la Nación “fue positiva”, ya que “logramos exponer nuestra realidad y solicitamos se discuta el próximo presupuesto nacional con impacto en los municipios”, apuntó.

El Jefe Comunal, y actual Vicepresidente del Foto de Intendentes de la provincia, encabezó la delegación de Intendentes jujeños en Buenos Aires, fue protagonista al ser uno de los integrantes de la provincia que puso en alto la voz por los intereses de Los Municipios, pero no solamente de la provincia, sino del país en general.

“Siempre estamos predispuestos a tener un diálogo constante y abierto, por eso cuando nos llegó la convocatoria desde la Comisión del Congreso Nacional de Asuntos Municipales para escuchar a los Intendentes a fin de poder proyectar en el próximo presupuesto nacional incluir mejoras para Los Municipios entre los cuales se planteó el tema de la disminución del IVA para las comunas”, detalló.

El Intendente tabacalero agradeció por la invitación al Presidente de La Comisión de Asuntos Municipales, al Diputado Nacional Juan Bugge, como así también a la Diputada Natalia Sarapura, por el acompaña miento, como así también al Intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, y a Gustavo Muro, Jefe de Gabinete de La Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Moreira puso en alto nuevamente a Monterrico ante la atenta mirada de varios Intendentes del país, marcando su firme postura de apoyo sobre la quita del IVA en beneficio de Los Municipios, pero exigió consolidar antes el pedido de que el Gobierno Nacional coparticipe el impuesto a los combustibles y deje de avasallar la autonomía de los municipios disponiendo resoluciones que afecten el sistema de percepción de tasas, cuestión que es netamente Municipal.

El planteo de Moreira fue muy bien recibido por los Intendentes Presentes entre los cuales se encontraba el Jefe Comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, la Intendente de Tucumán, Rossana Chahla, entre otros.