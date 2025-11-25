Julieta Venegas emociona con su versión de “Mi muñeca me habló”

La participación especial de Julieta Venegas en la película Calurosa Navidad, el nuevo largometraje de 31 Minutos disponible en Amazon Prime Video, ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Su interpretación del clásico “Mi muñeca me habló” se volvió uno de los momentos más comentados del estreno y ya es considerada por muchos como una escena memorable dentro del universo del noticiero de títeres.

Julieta Venegas y 31 Minutos: un crossover que encantó al público

En el video difundido por la producción, la cantante mexicana comparte escena con Mario Hugo y Patana. Durante la conversación, los personajes le preguntan cuál ha sido el mejor regalo navideño que ha recibido. Venegas responde que fue una muñeca que hablaba, y de inmediato interpreta “Mi muñeca me habló”, tema originalmente cantado por Flor Bovina, quien también aparece en la secuencia.

La colaboración había sido anunciada previamente por 31 Minutos, que confirmó que la artista tendría un papel en Calurosa Navidad. El filme ya se encuentra disponible en más de 240 países y territorios, ampliando el alcance de uno de los programas infantiles más queridos de Latinoamérica.

Reacciones a la participación especial de Julieta Venegas. (Amazon Prime Video, YouTube)

Una aparición que generó entusiasmo y nostalgia

La escena musical fue suficiente para que miles de usuarios expresaran su emoción en plataformas como X, TikTok e Instagram. La mezcla entre la estética irreverente de 31 Minutos y la sensibilidad musical de Venegas tocó fibras nostálgicas entre quienes crecieron con el programa.

Entre los comentarios destacados, usuarios escribieron:

“Justo cuando crees que el tiny es la perfección, a 31 minutos se le ocurre hacer oro molido con una de nuestras mexicanas más queridas”

“La colaboración que nadie pidió pero que el mundo necesitaba”

“Viva México y Viva Chile nuestros hermanos!!”

“La mejor parte és Julieta imitando a Tulio… sus gestos con las manos y hasta cuando cantó ‘solo a mi’ con orgullo, suena como Tulio.”

“WOW, pensé que ya lo había visto todo…. Grande Julieta Venegas + 31 Minutos”

“¡Qué maravilla! Excelente, no estoy llorando, nooo, sii estoy llorando”

“Julieta Venegas cantando mi muñeca me habló, justo en la infancia.”

Las reacciones celebran tanto la interpretación vocal de la artista como su participación dentro del universo humorístico del noticiero, en especial los guiños al estilo de Tulio Triviño, algo que los fans destacaron repetidamente.

Julieta Venegas aparece en el tráiler oficial de 31 Minutos: Calurosa Navidad, anticipándonos que se unirá con los personajes de 31 Minutos para presentarnos una canción inédita que acompañará esta aventura. Crédito: YouTube/ Prime Video Latinoamérica y 31 minutos

Un impulso para el estreno de Calurosa Navidad

Además del entusiasmo generado por Venegas, la película llegó acompañada de gran expectativa tras su estreno mundial en el Centro Cultural Matucana 100, donde 31 Minutos logró un Récord Guinness por el desfile de más de 120 títeres en su alfombra roja.

¿De qué trata ‘Calurosa Navidad’?

La sinopsis oficial describe que, cuando una ola de calor amenaza la Navidad en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque debe viajar al Polo Norte para salvar la festividad. Mientras tanto, el resto del equipo prepara un espectáculo especial.

La aparición de Julieta Venegas, celebrada en toda la región, se ha convertido en uno de los momentos más compartidos del estreno y en un recordatorio del impacto emocional y cultural que tanto la artista como 31 Minutos mantienen en varias generaciones.