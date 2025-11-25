Supervisan avances de obras en barrios de Palpalá

En un recorrido por las obras en curso en Palpalá, el intendente Rubén Eduardo Rivarola visitó el barrio Paso de Jama, calle África en el barrio 9 de Julio, acceso Norte de la Ruta Provincial 1 y calle Roque Alvarado en Constitución, para supervisar los avances en la infraestructura local que se ejecuta con recursos que abonan los vecinos de los tributos. Acompañado por funcionarios, personal municipal y representantes de empresas a cargo de las obras, Rivarola destacó la importancia de la gestión de recursos y la coordinación entre el municipio y los vecinos responsables para llevar a cabo proyectos que benefician a la comunidad.

Por ello el intendente Rivarola resaltó el progreso en el barrio Paso de Jama, donde se está completando la colocación de adoquines en todas las calles del sector. “Estamos contentos porque es algo que teníamos previsto hacer el año que viene, hemos terminado la primera etapa y hemos arrancado con la segunda. Así que va a quedar todo el barrio completo y eso es lo más importante”, afirmó. Rivarola también hizo hincapié en la importancia de contratar mano de obra local para impulsar el empleo en la ciudad. “Siempre pido que la mano de obra sea gente de acá, para darle trabajo a la gente de Palpalá, no solamente con esta empresa, sino con todas las otras empresas que se han contratado”, señaló.

A pesar de los desafíos económicos que atraviesa el país y de la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional para financiar obras públicas, el intendente Rivarola se mostró optimista y reafirmó su compromiso de seguir gestionando recursos para concretar proyectos claves en la ciudad. “Vamos a ver si podemos juntarnos con el gobernador para empezar a hacer algunos trabajos”, expresó. Además, señaló que aún permanecen pendientes iniciativas como la segunda etapa de la calle Dorrego, en el barrio General Savio, una obra que se ejecuta en conjunto con el Gobierno Provincial. Del mismo modo, mencionó el acceso a Centro Forestal, proyectos que espera poder avanzar en un futuro cercano.

Por su parte, el ingeniero Raúl Belingieri, de la empresa Fullblock, también presente en el recorrido detalló los trabajos realizados en la calle Trópico de Capricornio del barrio Paso de Jama, donde se están finalizando los últimos detalles de la colocación de adoquines. “Comenzamos con las tareas de movimiento y recambio de suelo para poder hacer una buena base. Luego continuamos con las tareas de colocación de adoquines que ya se viene avanzando”, explicó. Belingieri también destacó la importancia de la excavación y el compactado del suelo para garantizar la durabilidad de la obra. “Es bueno poder avanzar con el plan que tiene el municipio para mejorar los barrios, y es bueno poder acompañarlos por la experiencia que tenemos”, indicó.

Por su parte, el ingeniero Raúl Lizárraga, de Agua Potable, destacó la articulación entre el municipio y la empresa constructora para garantizar que las obras y cloacas se ejecuten de manera simultánea con el adoquinado. “Siempre estamos trabajando de forma conjunta y permanente. Vamos a la par de los trabajos y los avances que está haciendo el municipio”, comentó. Asimismo, Lizárraga subrayó la importancia de emplear materiales nuevos para evitar futuros inconvenientes.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de continuar impulsando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y fortalezcan el desarrollo urbano de Palpalá. Las autoridades locales y las empresas involucradas coincidieron en la importancia de sostener el ritmo de trabajo y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de concretar más proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad y consoliden el crecimiento de la ciudad.