Rocío Oliva por la muerte de Maradona: “Si fue abandonado todos somos culpables”

Rocío Oliva volvió a hablar públicamente sobre Diego Armando Maradona y se refirió al inminente reinicio del juicio por su muerte, que continuará el 17 de marzo de 2026.

Según cubrió en vivo la Agencia Noticias Argentinas, dio en Puro Show una entrevista con declaraciones cargadas de emoción, la expareja del astro planteó su deseo de que finalmente se conozca la verdad y que el ídolo tenga la justicia que merece.

Consultada sobre el proceso judicial que se avecina, Oliva fue clara: “Es una buena manera de saber que la Justicia existe”.

Además, remarcó su anhelo de que el juicio esclarezca los hechos que rodearon el deterioro del Diez en sus últimos meses: “Lo que nos gustaría a todos es que Diego tenga la justicia que merece, que se sepa qué fue lo que pasó y por qué se vino tan abajo de pronto”.

Aún así, despejó cualquier especulación extrema: “No creo que lo haya matado, es re feo pensar eso”, asimismo, sobre los rumores de abandono, manifestó: "Si Diego fue abandonado, todos somos culpables”.

En tanto, explicó que ella estaba imposibilitada de intervenir más activamente en la situación: “La realidad es que en la interna no podía hacerme cargo, no tenía manera, no había una forma de resolver eso. Lo único que pude hacer es enojarme para poder hacerle una llamada telefónica. Hay gente que podía llegar, yo no podía”.

Por otro lado, en un lugar más sensible de la entrevista, se supo como fue la visita al cementerio: “Lloraba como una nena. Él está enterrado a menos de 10 cuadras de casa”.

Finalmente, aseguró que, al principio, le costaba aceptar su cercanía física: “Me daba rabia, ‘no podés estar acá, la puta madre’.