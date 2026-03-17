El Gobierno ofreció un 4% de aumento para marzo

En la reapertura de las negociaciones paritarias, gremios estatales como Atsa, Upcn y ATE fueron recibidos por funcionarios del Gobierno de Jujuy, quienes ofrecieron una mejora salarial del 4% para este mes, incluyendo el 2% que ya se había anunciado abonar como segunda cuota del aumento del 10%, cuya primera cuota del 4% se pagó con el sueldo de febrero.

Así lo informaron referentes sindicales que tomaron parte de los encuentros, quienes reiteraron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.

En ese contexto, Audelina Montenegro, referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), remarcó la importancia de sostener las negociaciones para buscar mejoras salariales para los trabajadores. La dirigente señaló que si bien el aumento representa una actualización en los sueldos, la situación económica sigue siendo compleja para los empleados estatales, por lo que consideró fundamental continuar con las instancias de diálogo en el ámbito paritario. "Le hemos pedido también que se evalúe la posibilidad de adelantar los $35.000 que quedan del saldo de la ayuda escolar. También solicitamos que las cuotas que nos están blanqueando de un código catalogado como 1850 se adelanten. Esperamos la respuesta del Gobierno", señaló.

Asimismo, destacó que desde el gremio se plantearon diferentes inquietudes vinculadas a la realidad de los trabajadores y la necesidad de que las recomposiciones salariales acompañen el incremento del costo de vida.

Montenegro indicó además que la propuesta oficial será analizada internamente antes de tomar una decisión. "Lógicamente lo vamos a evaluar con la comisión directiva cuál es el impacto real y luego vamos a bajar la información a los trabajadores", sostuvo.

En paralelo, el Gobierno de Jujuy citó a los gremios docentes para retomar las negociaciones paritarias este martes a las 10.30. El encuentro se realizará en el Centro de Innovación Educativa (ex Infinito por Descubrir), ubicado en Ciudad Cultural, donde se buscará avanzar en una propuesta salarial para el sector educativo.

Acuerdos en el ISJ

Por otra parte, el Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) firmó acuerdos con los gremios Upcn y ATE que contemplan mejoras para el personal de la obra social provincial, entre ellas la actualización del adicional por mayor actividad.

El vocal primero del organismo, Ezequiel Vega, acompañado por el vocal segundo Osvaldo Gonzales, destacó que el acuerdo fue rubricado junto a la secretaria adjunta de Upcn, Miriam Cossio, y los delegados de ATE Mariela Tejerina y Juan Fernández.

Según explicó Vega, el objetivo es fortalecer la política salarial y acompañar la situación económica de los trabajadores del Instituto.

"Se definió un diálogo sobre otras situaciones que involucran al trabajador como recategorización, pago de insalubridad y riesgo, y la realización de concursos de antecedentes para la designación de las jefaturas vacantes, además de capacitaciones al personal, entre otros ítems", detalló.

Finalmente, el funcionario consideró que desde el Gobierno provincial se realiza un importante esfuerzo para avanzar con estas propuestas".