Enfermería jujeña denuncia desigualdad en sueldos

El personal de enfermería en Jujuy viene sosteniendo un fuerte reclamo por las condiciones laborales y los bajos salarios que perciben. La situación, lejos de mejorar, continúa generando preocupación en el sector que se manifestó en las calles ante la falta de respuestas.

Los trabajadores habían advertido en reiteradas oportunidades su malestar por las políticas salariales implementadas por el Gobierno provincial, al tiempo que expusieron las dificultades económicas que enfrentan día a día. Sin embargo, aseguran que el escenario no ha cambiado y que la pérdida del poder adquisitivo sigue profundizándose.

En este contexto, la secretaria general del Sindicato Único del Personal de Enfermería de Jujuy (Supej), María Elena Callejas, sostuvo que los ingresos del sector se encuentran por debajo de los niveles de pobreza e indigencia. Además, explicó que uno de los principales problemas radica en la composición del salario.

"El inconveniente es que gran parte de nuestros ingresos no corresponde a un sueldo básico, sino a adicionales o ítems variables. Esto genera que un mes cobremos un monto y al siguiente otro distinto, provocando una gran inestabilidad", expresó.

En la misma línea, detalló que apenas el 40% del salario es remunerativo, mientras que el 60% restante está compuesto por sumas no bonificables. "Un enfermero con el mismo cargo y función puede cobrar distinto de un mes a otro, lo que refleja la falta de previsibilidad", agregó.

La dirigente también señaló que, dentro del escalafón técnico, hay trabajadores que perciben alrededor de 413 mil pesos mensuales, cifra que consideran insuficiente para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda y educación.

Otro de los reclamos apunta a la falta de reconocimiento de beneficios, como el pago de pasajes, que sí reciben otros sectores de la administración pública. A esto se suma que aproximadamente la mitad del personal de enfermería se ve obligada a desempeñarse en dos o incluso tres empleos para poder sostenerse económicamente.

Finalmente, Callejas indicó que, al tratarse de un gremio recientemente conformado, desde Supej solicitarán formalmente ser convocados a las mesas de negociación salarial, al considerar que otras entidades sindicales no representan de manera adecuada las demandas específicas del sector. Mientras tanto, adelantó que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas.