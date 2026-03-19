El crecimiento del rugby en el "lobo"

Hernán Ancasi encargado del rugby en Club Gimnasia y Esgrima contó que "el trabajo nunca cesa porque la competencia comienza en marzo pero desde mediados de enero venimos con la pretemporada con el plantel superior como juvenil, por lo que seguimos trabajando".

Orgulloso, dijo que "hoy Gimnasia en plantel superior tiene el plantel con más jugadores de la provincia, venimos de un año muy bueno con una triple corona a lo largo del 2025, ahora pensando en seguir creciendo, ampliar la base de los juveniles, este año haremos foco en los infantojuveniles y el femenino que son las categorías que deben crecer para abastecer al club".

En cuanto a lo deportivo "el torneo de la Unión Jujeña comenzó el último fin de semana, pero por una serie de que nos estamos acomodando, algunos clubes no están al ciento por ciento, estamos viendo de iniciar el sábado que viene con el Apertura".

Aunque no está confirmado el inicio de Copa Jujuy Energía Viva, Ancasi explicó que "les propusimos a la Unión que vuelva a la modalidad de seven categoría sub 23 como se hizo siempre, somos los últimos tricampeones, es una competencia que nos atrae mucho".

Los trabajos de Gimnasia con el rugby son los martes, jueves y sábados desde las 18 para los infantiles, luego juveniles y cierran con los mayores, mientras que los miércoles y viernes entrenan el femenino "estamos orgullosos de formar parte del club, contamos con el apoyo de la comisión, se ve potenciado el predio, hoy ya entrenan las escuelitas de fútbol y vamos a seguir creciendo", concluyó Ancasi.