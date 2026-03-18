Miércoles con lluvias intensas en la ciudad capitalina

Una intensa lluvia se registró durante la noche en San Salvador de Jujuy, lo que provocó anegamientos en varias calles del centro y complicaciones para circular.

Vecinos que se encontraban en la zona céntrica compartieron con nuestro medio imágenes del temporal, donde se observa la acumulación de agua en algunos sectores de la ciudad.

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado tormentas aisladas para la noche de este miércoles, con una probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%.

En tanto, para mañana se prevé una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.