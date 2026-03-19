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Zona Franca de La Quiaca

Zona Franca quiaqueña debe contener a empresas jujeñas

Edil aspira que se sumen compañías y mano de obra local.

Jueves, 19 de marzo de 2026 00:04
DEFENSA | LA CONCEJAL JUÁREZ TIENE BIEN CLARO QUÉ PRECISA JUJUY.

La habilitación de la Zona Franca minorista en La Quiaca "es una decisión estratégica del Gobierno provincial para el desarrollo del norte jujeño y toda la provincia", aseguró la concejal de Perico, Anahí Juárez. Y destacó que la iniciativa "forma parte de una política central del gobernador Carlos Sadir".

En sintonía con lo declarado por el bloque de diputados provinciales del PJ, señalando su acuerdo en abrir un espacio comercial donde se incentive la instalación de empresas y se mueva con mayor dinamismo el turismo; principalmente respaldó el pedido para que se integren compañías y mano de obra de la provincia.

Asimismo destacó la importancia estratégica para el desarrollo de la Puna y calificó la iniciativa como una bisagra para la economía de Jujuy. Y sin dudar apuntó a la vez que se trata de una política de Estado que trascendió distintos gobiernos. Juárez especificó que el proyecto debe conformarse con empresarios jujeños para fomentar la actividad de la economía provincial y también la generación de nuevos puestos de trabajo en esa ciudad y en la región. Y acompañando el pedido del diputado Rubén Rivarola solicitó que se destine un cupo del 20% de las hectáreas para que el Gobierno provincial las venda a compañías jujeñas que quieran invertir.

Defendió la participación de empresas locales que quieran invertir, como también consideró imprescindible que los empresarios de La Quiaca también tengan su espacio en la Zona Franca. Esta, contribuirá al posicionamiento de La Quiaca como hub regional de servicios. Para la edil, la economía jujeña necesita una reactivación que impulse el consumo, pero sobre todo que genere recursos para las empresas y trabajadores jujeños en momentos en donde la crisis económica golpea al país en general y a la provincia en particular. Con la Zona Franca se abre una oportunidad trascendente para impulsar el comercio y la producción entre Perico y La Quiaca, concluyó.

 

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