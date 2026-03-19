Baja vacunación contra VPH en el país y afectan faltantes

En Jujuy, la cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se mantiene por encima del promedio nacional, aunque la falta de dosis registrada en los últimos meses dificulta completar los esquemas y genera preocupación en el sistema sanitario. A nivel país, especialistas advierten que la vacunación pediátrica atraviesa uno de los niveles más bajos de los últimos años, por debajo de lo necesario para prevenir distintos tipos de cáncer.

Los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que las coberturas infantiles vienen en caída desde hace al menos una década y se repite un patrón, donde muchos niños inician el esquema, pero no llegan a completar las dosis o refuerzos indicados.

En 2025 los porcentajes nacionales se ubicaron, en la mayoría de las vacunas, entre el 70 y el 85%, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda superar el 90% para garantizar protección comunitaria.

La baja también se refleja en la adolescencia y afecta especialmente a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), incluida en el calendario nacional para niñas y niños de 11 años.

LAURA FLEIDER

Según registros oficiales, en 2025 la cobertura fue de 55,5% en mujeres y 50,9% en varones, muy lejos de los niveles recomendados. La tendencia descendente se observa desde hace años, ya que en 2015 la cobertura alcanzaba el 87% en mujeres y el 71% en varones.

La médica ginecóloga Laura Fleider, del Hospital de Clínicas y vicepresidenta de la Sociedad Argentina para el Estudio del VPH, advirtió que la baja adhesión tiene consecuencias directas en la salud pública. "En nuestro país en este momento tenemos una adherencia a la vacunación de alrededor del 55% en las mujeres y entre el 50 y 51% en los hombres. Es decir que prácticamente la mitad de las personas que deberían recibir esa vacuna, que la tienen incluida en calendario en forma gratuita, no se la están aplicando", explicó.

La especialista explicó que el Virus del Papiloma Humano (VPH) no solo produce lesiones benignas, sino también distintos tipos de cáncer. "Es un virus realmente importante, que produce cáncer de cuello de útero, de vulva, de vagina, de pene, de ano y de la cavidad orofaríngea. Es una vacuna que solo trae beneficios y hay que temerle más al virus y a todo lo que produce que a la vacunación", afirmó.

Fleider recordó además que el cáncer de cuello uterino continúa teniendo un fuerte impacto en el país ya que según las últimas estadísticas, seis mujeres mueren por día por esta enfermedad, a pesar de que existen herramientas de prevención como la vacuna, el Papanicolau y el test de VPH, que permiten detectar lesiones en etapas tempranas.

En Jujuy, la situación presenta particularidades. La responsable del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud provincial, Roxana Fatum, consultada al respecto, explicó que las coberturas locales habían sido altas en los últimos años, pero que los faltantes de vacunas impiden sostener esos niveles. Sostuvo que en 2025 la provincia alcanzó el 77% de cobertura en mujeres y cerca del 85% en varones, por encima del promedio nacional.

"No es que haya disminuido la adherencia de la gente. El problema es que el año pasado la vacuna llegó recién en el tercer trimestre, y en tres meses es imposible vacunar a todos los chicos", explicó la funcionaria sobre el panorama actual. Agregó que la situación continúa durante este 2026. "Desde enero no estamos recibiendo dosis y seguimos consultando cuándo van a llegar. Nos dicen que están en proceso de compra, pero sin el insumo es muy difícil mejorar las coberturas", afirmó.

Mientras, Fleider destacó que la vacunación a los 11 años es fundamental porque permite prevenir la infección antes del inicio de la vida sexual y reduce a largo plazo la aparición de cánceres asociados al virus. También advirtió que, si no se recuperan los niveles de cobertura, aumentará el riesgo sanitario en los próximos años.

ROXANA FATUM

La vacuna es gratuita en Argentina y forma parte del calendario oficial, pero que actualmente solo la recibe poco más de la mitad de la población que debería aplicársela. Recordó que la OMS recomienda llegar al menos el 90% de cobertura para reducir la circulación viral y proteger incluso a quienes no se vacunan, que hoy está lejos de cumplirse como se ideó.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, se estima que 4 de cada 5 personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de su vida. Existen más de 100 tipos de virus, de los cuales 40 pueden afectar la zona genital o anal. La transmisión ocurre por contacto directo entre piel y mucosas durante las relaciones sexuales. Se estima que el 99% de los casos de cáncer de cuello de útero están relacionados con el VPH, que además puede causar tumores de ano, vagina y vulva.

Inmunización contra la gripe

El Ministerio de Salud de la Nación adelantó al 11 de marzo pasado el inicio de la campaña de vacunación antigripal en todo el país, destinada a la población objetivo definida por el Calendario Nacional de Vacunación. Se decidió por la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de nuevas variantes de influenza, buscando prevenir.

En Jujuy, la referente del área de Inmunizaciones, Roxana Fatum, informó que la campaña se desarrolla con buena respuesta de la población, aunque la provisión de dosis se realiza de manera gradual desde Nación. “La gente está concurriendo a solicitar la vacuna. Estamos esperando una nueva partida porque las dosis llegan por tandas y no toda la cantidad junta”, explicó. La funcionaria detalló que las 30.000 dosis enviadas en la primera entrega ya fueron distribuidas en hospitales y vacunatorios de toda la provincia, y se están aplicando.

Sin embargo, explicó que en San Salvador de Jujuy se registra faltante de la vacuna adyuvantada destinada a personas adultas mayores, debido a la alta demanda, mientras que en algunos establecimientos del interior todavía quedan dosis disponibles.

Sostuvo que se realiza un monitoreo permanente del stock en cada hospital para reorganizar la distribución si es necesario, y afirmó que continuarán llegando nuevas partidas en las próximas semanas. Recordó que las vacunas contienen las cepas recomendadas por la OMS para el hemisferio sur, y aclaró que una variante reciente de influenza A (H3N2) detectada en el hemisferio norte no registra circulación en la provincia.