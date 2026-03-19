Seom rechaza el aumento del 4% y amenaza con medidas

El último ofrecimiento salarial del Gobierno provincial, que propone un incremento del 4% para los trabajadores estatales para los haberes de marzo, continúa generando fuertes repercusiones en los distintos sectores gremiales. En este contexto, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) manifestó su rechazo a la propuesta por considerarla insuficiente y adelantó la posibilidad de impulsar medidas de protesta en los próximos días.

El secretario general del gremio, Sebastián López, cuestionó el planteo oficial al señalar que el porcentaje ofrecido no representa una mejora real en los ingresos de los trabajadores. "Lamentablemente el Gobierno solo ha ofrecido un 4%, lo cual ya le hemos manifestado que es insuficiente porque están adelantando los porcentajes que ya habían ofrecido", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el Ejecutivo ya había comprometido un incremento total del 10%, del cual se otorgó un 4%, quedando pendiente un 6%. "De ese porcentaje se iba a liquidar otro 4% y quedaría un 2% para discutir más adelante. Le solicitamos que se revea esta situación y que se vea un aumento superior al que ofrecieron", agregó.

Además del reclamo salarial, desde el Seom plantearon una serie de demandas estructurales que consideran urgentes. Entre ellas, destacaron la necesidad de avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores municipales con antigüedad. "Tenemos alrededor de 6.000 trabajadores que están en esa condición y hasta el momento no tienen respuesta", indicó López.

Otro de los pedidos centrales es la implementación de un subsidio al boleto obrero, una medida que buscarán impulsar también en los municipios. "Lo vamos a pedir a todos los intendentes, donde tengamos gente que utiliza el transporte público y puedan llegar a su lugar de trabajo", explicó.

En materia laboral, el gremio también propuso la aplicación de un "jornal permanente" como medida antidespido. Según detallaron, esta iniciativa no implicaría costos adicionales para el Estado y permitiría brindar mayor estabilidad a los trabajadores.

Por otra parte, López remarcó que los aumentos porcentuales resultan insuficientes frente al contexto económico actual. "Todos los aumentos que son porcentuales la verdad que no nos están alcanzando, por eso el pedido no es porcentaje sino que primero es alcanzar la canasta básica familiar", enfatizó.

Desde el sindicato anticiparon que buscarán coordinar acciones con otros sectores estatales para rechazar la propuesta oficial. "Seguramente vamos a conversar con el resto de los sectores. Esta semana realizaremos algún tipo de movida para repudiar la oferta", concluyó.