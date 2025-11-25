Córdoba: Investigan presunto femicidio seguido de suicidio

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, investiga la muerte de una mujer de 47 años y un hombre de 27, cuyos cuerpos fueron encontrados en el cuarto de un hotel de la localidad de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba.

El hecho se conoció este domingo cuando el conserje de un hotel alojamiento llamó de manera insistente a la puerta de la habitación en la que se había alojado una pareja la tarde del sábado.

Casi 24 horas después de que se iniciara el tiempo de hospedaje, el empleado golpeó una vez más la puerta y al no obtener respuesta, decidió entrar.

Una cama estaba dispuesta para imposibilitar la apertura de la puerta de manera total y el conserje tuvo que hacer fuerza para lograrlo. Cuando lo hizo, encontró el cuerpo del hombre colgado y en el piso de la habitación, vio que la mujer yacía sin vida.

El caso quedó en manos de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien trabaja bajo un estricto secreto de sumario.

Fuentes judiciales indicaron a medios locales que de las primeras diligencias surgió que ambas personas mantenían una relación de pareja desde hacía aproximadamente un año.

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron un teléfono celular con signos de haber sido destruido por lo que se lo secuestró como elemento de prueba para que se inicien las pericias de rigor.

Por otro lado, se dejó trascender que la mujer había formulado una denuncia por amenazas contra su pareja y éste había sido imputado. A su vez, regía una prohibición de acercamiento que no se cumplió. Y terminó de la peor manera.