Fue buena experiencia

Julio Suárez, un piloto todo terreno. El jujeño fue invitado a correr durante el fin de semana en la categoría Fiat Competizione, telonera del TC 2000 que tuvo fecha en el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de la vecina provincia de Salta.

"Fue una muy buena experiencia, es una divisional de mucha potencia, autos turbos de 300 caballos con caja de sexta secuencial, muy rápido veníamos, hicimos la bajada de la cola del avión que es una parte muy linda para el piloto porque se dobla quinta a fondo y nos quedamos con el segundo mejor tiempo de la carrera", expresó el competidor.

Siempre que sea un deporte motor, "Julito" Suárez se adapta, ya que el sampedreño fue campeón sudamericano de moto de agua, hizo podio en el rally cordobés, fue campeón argentino de Súperbike, podio en picadas sobre asfalto, y ahora en el autódromo "más allá del resultado regresamos muy contentos, estamos competitivos también en auto", puntualizó.

Aunque el fin de semana no pudo coronarlo como esperaba "se me rompió el auto las dos finales, venía para podio, largando 14 por problemas del auto en las series, y las dos finales venía para quinto, para cuarto, para pelear el tercer puesto, tanto el sábado como el domingo y terminé abandonado por problemas de freno", detalló Suárez.

La categoría Fiat Competizione contó con 14 autos "no pude clasificar, largue desde atrás, pero con el correr de la carrera comencé a escalar posiciones, venía remontando, en la sexta vuelta ya estaba en el quinto puesto y me quedé sin freno".

Pero el jujeño se quedó con lo vivido "fue una linda experiencia, me invitaron acá de la categoría porque venía el TC2000 a Salta, estuvo colmado el autódromo, fue un lindo evento, con mucho nivel y quedó demostrado que en cualquier competencia podemos dar pelea", subrayó agregando "fue prácticamente la última carrera del año que tuve", finalizó Julio Suárez.