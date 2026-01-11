Días soleados y placenteros esperan en el Norte jujeño

Tilcara, Purmamarca, Humahuaca y Maimará se destacan en la Quebrada como los destinos elegidos por los visitantes, que en este fin de semana comenzaron a llegar masivamente a la provincia para disfrutar de las vacaciones de verano.

Ayer, cada uno de los pueblos citados se colmó de turistas, aunque Purmamarca por el Encuentro de Copleros y Tilcara por la apertura del Enero Tilcareño, fueron los más elegidos, donde a la vez disfrutaron de otras propuestas.

Este movimiento de turistas sin dudas que se mantendrá e inclusive se incrementará mientras avancen las jornadas de enero, anticipando la celebración del carnaval, que ya se manifiesta en las festividades populares en Humahuaca y ayer en el Enero Tilcareño.

ALGARABÍA | EL CARNAVALITO BAILARON EN EL ACTO INAUGURAL.

A estos poblados se sumarán Maimará, Tumbaya, Huacalera, Volcán y Uquía con sus ferias artesanales y gastronómicas en las plazas principales, donde los turistas podrán adquirir productos autóctonos y degustar las exquisitas comidas con productos de la zona.

Y con ellas seguramente habrá un conjunto folclórico o copleras brindando el canto típico y ancestral de la región, anticipando el carnaval que, el 14 de febrero, se desenterrará, pero previamente se celebrará los Jueves de Entenados, Padrinos, Ahijados, Compadres y Comadres.

Estos días en la Quebrada son muy agitados porque diariamente hay una propuesta para participar y asimilar las costumbres y tradiciones de los quebradeños. Por ejemplo hoy desde el mediodía en la plaza central de Tilcara, se anticipará el espectáculo musical del Jallalla Warmi, con presencia de mujeres folcloristas, que se desarrollará desde las 18 en el Tinglado municipal.