Humahuaca es el destino preferido en la Quebrada

La Municipalidad de Humahuaca, con el lanzamiento de la Temporada Turística de Verano, impulsó la actividad que está en su pleno apogeo con la llegada diaria de visitantes atraídos por su belleza natural, costumbres, cultura, festividades populares y las propuestas que posee el Alborozo Humahuaqueño.

El secretario de Turismo municipal, Alexis Bolívar se ocupó de recibir a los visitantes, otorgándoles obsequios cedidos por los prestadores de la actividad el último viernes, cuando se desarrolló el acto. En la plazoleta "Sargento Gómez" posteriormente los recibió, haciéndoles partícipes de la presentación de las diferentes actividades que se desarrollarán hasta el carnaval.

Al mediodía los presentes recibieron la bendición de San Francisco Solano en el espacio público, donde seguidamente se desarrolló un espectáculo de música y danza que atrajo la atención de todos los visitantes a la "ciudad histórica". Bolívar agradeció la elección de Humahuaca para vacacionar y les propuso las actividades en las cuales podían participar y los sitios para visitar.

Ponderó la gran cantidad de visitantes que llegó a Humahuaca desde principios de año y remarcó la organización del municipio para recibirlos y asegurarles una excelente estadía en esta primera etapa del Alborozo Humahuaqueño. Asimismo los invitó a descubrir los atractivos que posee el pueblo y asimilar las costumbres y tradiciones de la comunidad.

La Asociación de Artesanos de Humahuaca, la Asociación de Guías de Turismo de Jujuy, la Cámara de Turismo de Humahuaca y la Empresa de Transporte Iruya colaboraron con el municipio, además de las vendedoras de las plazas "Sargento Gómez" y "25 de Mayo".

Con sus ritmos carnavaleros hicieron bailar las Anateras Flor de rica rica, Las Anateras del Hornocal, Los Tarkas, Pascual Cruz y su conjunto de acordeonistas, Laura Gallardo y Willy Guanuco.

El Grupo Oma Trails presentó su circuito de turismo aventura y se difundieron las actividades que se concretarán en esta semana dentro del Alborozo.