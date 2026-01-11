Con la Copa Ford Pussetto cerró un año complicado

Se cerró la temporada golfística en el Palpalá Golf Tenis Club con el Torneo denominado Copa Ford Pussetto que se disputó a cancha completa con 90 competidores de distintos puntos de la provincia que dijeron presentes en la última competencia que tuvo fin benéfico para la Asociación Todos Junto de San Salvador de Jujuy. Al finalizar las salidas hubo un reconocimiento a socios que trabajan día a día por el engrandecimiento de la institución y posteriormente se realizó la premiación del Torneo Clausura donde Sebastián Soler se quedo con la categoría scrach. Además se efectuó la premiación de los campeones internos de golf en las distintas categorías del club.

En los próximos días se conocerá quienes serán los dirigentes que tomarán las riendas del Palpalá Golf Tenis Club.

En un breve repaso, el scrach resultó ser Sebastián Solero con 72 golpes. En la categoría 0 a 9 ganó Roberto Venencia con 70 golpes y 2º Solano Palermo con 71. En la categoría 10 al 16 triunfó Gabriel Marquez con 68 golpes y 2º Fernando Milena con 69. En la categoría 17 al 24 festejó Jorge Seijo con 69 golpes y 2º Mariano Lerida con 72. En la categoría 25 al más ganó Gastón Aparicio con 62 golpes y 2º Rodrigo López con 64. En categoría damas se impuso Mariela Scramocín con 73 golpes y 2º Adriana Cortez con 78. Después se premió al pre senior Miguel Ortiz con 70 golpes; senior a Pascual Cabido con 70 golpes, long drive Solano Palermo y approach Rodrigo Gómez.

FUERTE APUESTA | CON LA COPA FORD PUSSETTO EN PALPALÁ CERRÓ EL CLAUSURA.

El titular de la entidad siderúrgica, Juan Manuel Soler en declaraciones posterior al certamen dijo que "estamos cerrando el año con el último torneo y también fue lo último a cargo de la presidencia porque en el 2026 habrá una nueva Comisión Directiva. Muy contento con este gran cierre de un evento auspiciado por Pussetto y un montón de colaboradores, porque hemos podido terminar con muchas obras como ser de refacciones, pintura y baños nuevo que nos deja satisfechos", agregando que "concluyó el Torneo Clausura con el apoyo de muchos sponsors y en esta oportunidad tuvo un fin solidario porque es a beneficio de la Asociación Todos Juntos, una institución que tiene 38 años trabajando con chicos con síndrome de Down y estamos insertándolos en el mercado laboral, para nosotros es una alianza estratégica que nos pone muy contentos hacer un aporte a ellos desde el deporte", señaló.

Luego remarcó que "ha sido un año muy duro como fue la económica del país, y tal es así que las empresas estuvieron muy reacias a aportar en los torneos siendo sponsors y la gente también ajustó sus gastos, fue un año complicado, muy competitivo y desafiante que lo cerramos de la mejor manera". Al final anticipó que "ya se publicó el edicto de la asamblea, tal cual lo marca nuestro estatuto y deberán presentarse las listas, veremos cuántas se presentan, yo estimo que habrá una sola de consenso como fue siempre aquí. Así que seguramente se proclamará y en las próximas semanas tendremos nueva Comisión Directiva", cerró.